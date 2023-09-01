Названа причина, почему БК ЦСКА не подписал перешедшего в «Зенит» Дублевича

Московский ЦСКА отказался подписывать контракт с черногорским центровым Бояном Дублевичым из-за его высокой заработной платы. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

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Сообщается, что агент игрока Мишко Ражнатович предлагал его услуги армейцам, но в ЦСКА ответили, что у клуба нет средств на столь высокую зарплату 31-летнему центровому. В июле Дублевич стал игроком «Зенита» из Санкт-Петербурга.