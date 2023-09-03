Стивен Эй Смит объяснил, почему Карри оказал наибольшее влияние на баскетбол, чем Джонсон

«Дело не в размерах, которыми обладал Мэджик, когда играл в баскетбол. Дело в том, что он олицетворял быстрый прорыв зоны, я не видел, чтобы баскетболисты так быстро прорывались к кольцу.



Мало того, что сейчас много игроков, бросающих из-за дуги, сейчас много тренеров, которые даже не захотят, чтобы вы появлялись на площадке, если не попадаете с трёхочковой дистанции.



Люди, которые даже не умею бросать, чёрт возьми, оказываются на площадке, вынуждены бросать трёхочковые, чтобы гарантировать себе игровое время. Я бы сказал, что это всё из-за влияния Стефена Карри», — сказал Смит на подкасте Sirius XM.