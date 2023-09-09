Леброн Джеймс ответил на вопрос об участии в Олимпийских играх 2024 года

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс дал понять, что ему интересен вариант с участием в Олимпийских играх 2024 года.

Сборная США в пятницу уступила команде Германии в полуфинале ЧМ-2023. В социальных сетях SportsCenter появилась картинка с топ-игроками НБА, которые в теории могут поехать на Олимпиаду в Париж. В их числе Леброн, которому на момент проведения Игр будет 39 лет.

Джеймс отреагировал эмодзи . Предполагается, что он как минимум рассмотрит вариант с участием олимпийском баскетбольном турнире.