Кевин Портер может быть отстранен от игр НБА за нападение на девушку

Защитник «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер-младший был арестован и обвинен в нападении и удушении после инцидента, произошедшего в понедельник утром в одном из отелей, сообщил представитель полиции Нью-Йорка.

Полиция отреагировала на звонок 911 с сообщением о нападении в 6:45 утра и после проведенного расследования арестовала 23-летнего баскетболиста.

«Мы находимся в процессе сбора информации по делу, связанному с Кевином Портером-младшим. На данный момент мы не можем дать никаких дополнительных комментариев», — говорится в заявлении «Хьюстона».