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ЦСКА отправился в Турцию, где проведет три товарищеских матча

ЦСКА перебрался из Республики Сербской в турецкую Анталью, где проведет еще три матча в рамках предсезонной подготовки.

БК ЦСКА отправился в Турцию
© Sports.ru

В Боснии и Герцеговине армейцы приняли участие в турнире в честь юбилею клуба «Игокеа», в котором дошли до финала. В Турции армейцы сыграют с местными «Бешикташем», «Тюрк Телекомом» и «Анадолу Эфесом».

Отмечается, что в рядах ЦСКА все здоровы. Вновь в строю Самсон Руженцев, который выздоровел после болезни.

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