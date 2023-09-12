Сестра потерпевшей пригрозила баскетболисту Портеру

«Кевин Портер, ты думаешь, что можешь безнаказанно трогать мою сестру? Можешь начинать считать остаток своих дней. Лучше надейся и молись, что ты сможешь когда-нибудь снова ходить, не говоря уже о том, чтобы играть с мячом. Может, в прошлом тебе и сходило с рук это дерьмо, потому что твоя мама не била тебя по заднице, но мы шлепаем таких сучек-сыщиц, как ты, каждый день. Не появляйся в этой кроватке. Мы сделаем это с тобой», — написала Гондрезик-Хаскинс в социальных сетях.