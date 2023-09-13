Экс-нападающий НБА скончался в возрасте 42 лет

Бывший игрок НБА Брэндон Хантер, выступавший за «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс», скончался в возрасте 42 лет.

© Чемпионат.com

«Мы с глубоким прискорбием узнали о смерти нашего бывшего партнёра по команде Брэндона Хантера. Выражаем глубочайшие соболезнования всей семье Хантера», — говорится в заявлении «Орландо».

Хантер попал в НБА, когда «Бостон Селтикс» выбрал его во втором раунде драфта 2003 года. Он провел один сезон за «Селтикс» и один за «Мэджик», сыграв в общей сложности 67 матчей.