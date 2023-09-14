Яннис Адетокунбо рассказал, почему не тренируется вместе с другими звёздами НБА

«Я не знаю, как вести себя фальшиво, лицемерно. Вот почему я держу дистанцию от других игроков, когда тренируюсь. Если я тренируюсь со своими возможными соперниками, налаживаю с ними взаимоотношения — я теряю собственное упорство и желание победить, когда играю против них», — заявил Адетокунбо на подкасте 48 Minutes.