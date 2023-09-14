Элиас Зурос покинет пост главного тренера сборной Грузии после 7 лет работы

Главный тренер сборной Грузии Элиас Зурос покидает свой пост. Об этом 57-летний специалист объявил на своей странице в соцсети.

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Грек возглавил национальную команду в 2016 году. Грузия дважды выступала на Евробаскете (2017, 2022). На минувшем чемпионате мира Грузия заняла 16-е место, выйдя во второй раунд соревнования.