Гомельский предположил, почему Алексей Швед до сих пор без контракта

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу российского разыгрывающего Алексея Шведа. У Гомельского поинтересовались, почему Швед до сих пор без контракта и позволяет ли это предполагать, что он может вернуться в ЦСКА?