Виктор Вембаньяма рассказал о разнице между игрой во Франции и НБА

«Различия с НБА? Я и так это знал, но могу лишь отметить, что во Франции мы отстаём и могли бы делать больше. Тут, на тренировках, в зале находится 15 тренеров. Как только один игрок падает, десять ребят прыгают на паркет, чтобы вытереть пот. Если я пойду потренировать бросок в семь утра, никому не сказав, четыре тренера всё равно будут на месте, чтобы подавать тебе мяч. Эти ребята спят в зале. Но во Франции есть реальный неиспользованный потенциал», — приводит слова Вембаньямы L'Équipe.