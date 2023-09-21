Кущенко назвал фаворита Суперкубка Единой лиги ВТБ

— «Фенербахче» — один из лидеров европейских международных турниров. Клуб, наверное, будет явным фаворитом на победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ, но многое будет зависеть от задач, которые команды ставят на данный турнир, — сказал Кущенко в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».