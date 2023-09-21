Кущенко назвал фаворита Суперкубка Единой лиги ВТБ

Кущенко назвал «Фенербахче» фаворитом Суперкубка Единой лиги ВТБ
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко назвал турецкий «Фенербахче» фаворитом Суперкубка лиги, который 21 сентября стартует в Москве.
Суперкубок Единой лиги пройдет на столичной «ВТБ Арене» и завершится 24 сентября. В турнире также примут участие ЦСКА, «Локомотив Кубань», «Зенит», МБА, УНИКС, «ПАРИ Нижний Новгород» и турецкий «Бешикташ».
— «Фенербахче» — один из лидеров европейских международных турниров. Клуб, наверное, будет явным фаворитом на победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ, но многое будет зависеть от задач, которые команды ставят на данный турнир, — сказал Кущенко в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».