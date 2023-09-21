Обнародованы бюджеты российских клубов баскетбольной Единой лиги

Традиционно обнародованы бюджеты российских клубов интернациональной мужской баскетбольной Единой лиги ВТБ. Финансовая информация была предоставлена на специальной пресс-конференции в Москве в первый день розыгрыша Суперкубка Единой лиги с участием шести наших команд и двух представителей Турции.

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Отметим, что ни в одном другом игровом командном виде спорта в России традиционной процедуры оглашения клубных бюджетов не существует, баскетбол в этом плане приятное исключение. Единая лига работает по стандартам абсолютной прозрачности. Обнародованные финансовые данные касаются прошлого сезона 2022/23.

Впервые самый большой бюджет оказался не у ЦСКА, а у питерского "Зенита" - 2,19 миллиарда рублей. Впрочем, у "красно-синих" цифра незначительно меньше - 2,14 млрд руб. При этом в финале плей-офф играли команды с меньшими бюджетами. У чемпиона Единой лиги казанский УНИКС был наименьший бюджет среди клубов так называемой "большой четверки" - 1,2 млрд руб. У серебряного призера краснодарского "Локомотива-Кубани" - 1,37 млрд руб.

На пятой позиции с серьезным отставанием от "большой четверки" Баскетбольный клуб "Самара" - 540 миллионов рублей. Далее идут нижегородский "Пари НН" (454 млн), пермская "Парма" (357 млн), столичный МБА (278 млн), красноярский "Енисей" (277 млн) и саратовский "Автодор" (200 млн). Напомним, что среди участников Единой лиги также белорусский БК "Минск" и казахстанская "Астана", но они как зарубежные представители свои бюджеты раскрывать не обязаны.