«Локомотив‑Кубань» в овертайме победил ЦСКА в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

«Локомотив Кубань» победил ЦСКА в матче ¼ финала Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Команда из Краснодара обыграла соперника из Москвы в овертайме — 100:98 (18:24, 23:21, 32:25, 13:16, 14:12).

Самым результативным игроком встречи стал Каспер Уэйр из ЦСКА, который набрал 44 очка. У «Локомотива» 22 очка в активе Владислава Емченко.

Ранее турецкий «Фенербахче» со счетом 94:79 победил московский МБА в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Турнир проходит в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является «Зенит».