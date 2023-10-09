Чемпион НБА Мозгов намекнул на скорое завершение карьеры

«Наверное, моя карьера подходит к концу. Я не закрыл эту дверь на ключ, но прикрыл не хлопая. Я еще могу играть. Дайте два месяца, я наберу форму, чтобы быть полезным на хорошем уровне. Но, конечно, уже не получится показывать баскетбол, как в свои лучшие годы. Поэтому, думаю, что всё. Мой поезд ушел, пора заканчивать», — приводит слова Мозгова «Спорт-Экспресс».