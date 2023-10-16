Назван игрок «Клипперс», который недоступен для обмена

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» не рассматривает вариантов для обмена атакующего защитника Теренса Мэнна. Об этом сообщает Philadelphia Inquirer со ссылкой на источники в лиге. В частности, «Клипперс» дали об этом понять «Филадельфии Сиксерс» во время переговоров по Джеймсу Хардену.