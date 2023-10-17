Леброн Джеймс рассказал, в чем секрет его спортивного долголетия

«Всё дело в моём здоровье. И в моём мышлении. Необходимо сохранять ясность ума. От этого зависит очень многое. Потому что, когда сохраняешь ум свежим, поддерживаешь его в тонусе, тело продолжает работать», — приводит слова Леброна Lakers Daily со ссылкой на ESPN US.