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Арнас Буткевичюс не сыграет против «Реала» из-за болезни

Форвард «Жальгириса» Арнас Буткевичюс пропустит сегодняшний матч против «Реала» из-за болезни.

Арнас Буткевичюс не сыграет против «Реала» из-за болезни
© Sports.ru

Команды встретятся в Мадриде в рамках 3-го тура Евролиги.

Буткевичюс набрал 6 очков и сделал 3 подбора в матче против «Виртуса» в первом раунде, а также отметился 12 очками и 5 подборами в игре с «Црвеной Звездой» во втором раунде.