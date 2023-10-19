Европейская федерация баскетбола отменила матчи с участием израильских команд

"После консультаций с клубами-участниками, Федерацией баскетбола Израиля и советниками FIBA Europe по вопросам безопасности Европейское отделение Международной федерации баскетбола решило продлить перенос всех игр с участием израильских команд в женском Еврокубке и Кубке Европы FIBA на предстоящую неделю и до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.