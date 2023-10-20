Четырехкратный чемпион НБА завершил профессиональную карьеру

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игоудала объявил о завершении карьеры игрока. Об этом сообщает New York Times.

© Чемпионат.com

Сообщается, что Игуодала после завершения карьеры игрока будет руководить венчурным фондом Mosaic с капиталом $ 200 млн, который он только что основал вместе со своим давним деловым партнером Руди Клайн-Томасом.

Напомним, что в сезоне-2014/2015 Андре Игуодала помимо того, что выиграл чемпионат в составе «воинов», так ещё стал самым ценным игроком финала, набирая в среднем 16,3 очка, собирая 5,8 подборов и отдавая 4 передачи.