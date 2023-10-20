Гомельский назвал лучшего игрока Единой лиги ВТБ

«Самый сильный игрок в нашем чемпионате — Каспер Уэйр. Я ему очень симпатизирую.



Но со мной можно спорить. Потому что есть Барфорд («Локомотив-Кубань»). Потому что за УНИКС блестяще играет Лабери. А в «Зените» есть Эртель, который вообще гений. И поди разбери, кто из них сильнее.



А вот российских баскетболистов среди лидеров команд первой четверки нет. Я имею в виду лидерство не по количеству набранных в среднем очков за матч, а по влиянию на результат, по степени ответственности», – приводит слова Гомельского «Матч ТВ».