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Владимир Гомельский называл Каспера Уэйра из ЦСКА лучшим игроком Единой лиги ВТБ

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский заявил, что считает разыгрывающего ЦСКА Каспера Уэйра лучшим игроком Единой лиги ВТБ.

Гомельский назвал лучшего игрока Единой лиги ВТБ
© РИА Новости

«Самый сильный игрок в нашем чемпионате — Каспер Уэйр. Я ему очень симпатизирую.

Но со мной можно спорить. Потому что есть Барфорд («Локомотив-Кубань»). Потому что за УНИКС блестяще играет Лабери. А в «Зените» есть Эртель, который вообще гений. И поди разбери, кто из них сильнее.

А вот российских баскетболистов среди лидеров команд первой четверки нет. Я имею в виду лидерство не по количеству набранных в среднем очков за матч, а по влиянию на результат, по степени ответственности», – приводит слова Гомельского «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА стартовал с четырех побед кряду на старте нового сезона Единой лиги ВТБ. Стоит отметить, что Уэйр во всех матчах демонстрировал хладнокровие и помогал армейцам добывать заветные победы.

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