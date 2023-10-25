Баскетболистки «УГМК» Екатеринбург завоевали Суперкубок 2023
Баскетболистки екатеринбургского клуба «УГМК» завоевали Суперкубок России 2023. Об этом рассказали в соцсетях баскетбольного клуба.
«Мы поздравляем „лисиц“ (прозвище спортсменок клуба — примечание URA.RU) с победой и благодарим каждого из болельщиков за поддержку! Было жарко», — сообщили на странице «ВКонтакте» БК «УГМК».
В решающем матче спортсменки БК «УГМК» обыграли соперниц из «Динамо» Курск со счетом 58:50. Игра состоялась 25 октября на арене ДИВС «Уралочка» в Екатеринбурге.