В Евролиге объяснили разницу в решениях по российским и израильским клубам

"Мы не говорим о схожей ситуации, когда речь идет об участии команд в международных соревнованиях, - сказали в пресс-службе. - Баскетбольная Евролига приняла решение о дисквалификации команд Российской Федерации на основании действующих национальных и международных санкций, которые были применены, а также ограничений на поездки, введенных национальными властями, которые сделали невозможным продолжение соревнований для российских команд. На данный момент с израильскими командами дело обстоит иначе".