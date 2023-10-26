В Евролиге объяснили разницу в решениях по российским и израильским клубам
Отстранение российских клубов от соревнований баскетбольной Евролиги обусловлено международными санкциями, ситуация с израильскими командами иная, поэтому они продолжают выступление. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Евролиги.
"Мы не говорим о схожей ситуации, когда речь идет об участии команд в международных соревнованиях, - сказали в пресс-службе. - Баскетбольная Евролига приняла решение о дисквалификации команд Российской Федерации на основании действующих национальных и международных санкций, которые были применены, а также ограничений на поездки, введенных национальными властями, которые сделали невозможным продолжение соревнований для российских команд. На данный момент с израильскими командами дело обстоит иначе".
Во вторник стало известно, что "Маккаби" из Тель-Авива из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке будет проводить домашние встречи Евролиги в Белграде. В июле члены ассамблеи Евролиги согласились оставить в силе отстранение российских баскетбольных клубов от соревнований на сезон-2023/24.
Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин в разговоре с ТАСС высказал мнение, что российские команды были отстранены в первую очередь по политическим причинам.