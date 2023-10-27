Капитан БК ЦСКА Курбанов приостановил игровую карьеру по личным причинам

Форвард ПБК ЦСКА Никита Курбанов, выступавший за команду с 2002 по 2012 год и с 2015 года, принял решение приостановить профессиональную карьеру по личным причинам.

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Согласно сообщению на официальном сайте баскетбольного ЦСКА, клуб и баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев и просят с уважением отнестись к личной жизни Никиты. Отмечается, что капитаном команды будет назначен Семён Антонов, а со-капитаном Каспер Уэйр.