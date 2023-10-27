Гомельский высказался о приостановке игровой карьеры Курбанова

Четырехкратный чемпион СССР в составе ЦСКА, комментатор Владимир Гомельский в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что у капитана ЦСКА Никиты Курбанова были веские причины приостановить карьеру.

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В пятницу пресс служба армейского клуба объявила, что 37 летний капитан команды приостановил карьеру по личным причинам.

— Не знаю причины. Я доверяю Никите. Это должна быть очень серьезная причина.

— Станет ли его отсутствие проблемой для ЦСКА?

— Для армейцев это не станет большой проблемой. Потому что эта позиция, учитывая наличие Руженцева и Астапковича, не очень проблемная, — сказал Владимир Гомельский «Матч ТВ».