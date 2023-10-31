Карри стал первым игроком в нынешнем сезоне НБА с 40+ очками в двух матчах

Разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:102.

© GETTY IMAGES

Стефен Карри в общей сложности провёл на площадке 30 минут, набрав суммарно 42 очка (15 из 22 с игры, 7 из 13 — трёхочковые), пять подборов и столько же результативных передач. На счету защитника также два перехвата.

Примечательно, что 35-летний баскетболист стал первым игроком в нынешнем сезоне НБА с 40+ очками как минимум в двух встречах. Ранее Карри набрал 41 очко во второй игре сезона с «Сакраменто Кингз», где «воины» оказались сильнее — 122:114.