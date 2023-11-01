Кевин Дюрант стал 12-м игроком в истории НБА, набравшим 27 000 очков за карьеру

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант после недавних матчей регулярного чемпионата НБА вышел на 12-е место в лиге по набранным за карьеру очкам. В настоящий момент в его активе 27 001 очко.

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На достижение Кевина уже отреагировали в НБА. Пресс-служба лиги поздравила баскетболиста: «Поздравляем Кевина Дюранта из «Финикс Санз» с тем, что он стал 12-м игроком в истории НБА, набравшим 27 000 очков за карьеру!»

В матче с «Сан-Антонио Спёрс» (114:115)» Дюрант набрал 26 очков. Также в его активе два подбора и семь результативных передач.