Кевин Дюрант оценил перспективы Виктора Вембаньямы в НБА
Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант оценил новичка «Сан-Антонио Спёрс», французского центрового Виктора Вембаньяму. Ранее оба встретились друг с другом в рамках матча регулярного чемпионата НБА. Победу в этой встрече добыли игроки «Спёрс» (115:114).
Вембаньяма провёл на площадке более 28 минут и за это время набрал 18 очков, совершил восемь подборов и отдал одну результативную передачу.
«Это уникальный баскетболист. Он будет силой в НБА, и это будет продолжаться на протяжении долгого времени. По мере того как он будет набираться опыта, он будет становиться всё лучше и лучше», – сказал Дюрант на пресс-конференции.
Ранее четырёхкратный чемпион НБА, а ныне обозреватель Шакил О'Нил сравнил Вембаньяму с Бол Болом.
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