Кенни Смит назвал самого недооцененного игрока НБА

«Однажды меня спросили: «Кто является самым недооценённым баскетболистом в НБА?» И я назвал Расселла Уэстбрука. Я думаю, что на данный момент он самый недооценённый баскетболист», — приводит слова Смита Clutch Points.

Напомним, в феврале 2023 года «Юта Джаз» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна. Вскоре команда решила отчислить игрока. В конце февраля Расселл перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс». Сейчас игроку 34 года.