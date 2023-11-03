Дабл‑дабл Вембаньямы помог «Сан‑Антонио» обыграть «Финикс» в матче НБА
«Сан Антонио Сперс» одержал победу над «Финикс Санс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 132:121 (39:20, 36:35, 28:34, 29:32) в пользу гостей, в составе которых первый номер драфта Виктор Вембаньяма оформил дабл дабл (38 очков и 10 подборов). У проигравших самым результативным стал Девин Букер (31 очко), Кевин Дюрант набрал 28 очков.
В других матчах дня «Филадельфия» дома взяла верх над «Торонто» — 114:99, «Нью Орлеан» на своей площадке обыграл «Детройт» (125:116), «Орландо» на выезде нанес поражение «Юте» — 115:113.