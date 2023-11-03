Дабл‑дабл Вембаньямы помог «Сан‑Антонио» обыграть «Финикс»

Встреча завершилась со счетом 132:121 (39:20, 36:35, 28:34, 29:32) в пользу гостей, в составе которых первый номер драфта Виктор Вембаньяма оформил дабл дабл (38 очков и 10 подборов). У проигравших самым результативным стал Девин Букер (31 очко), Кевин Дюрант набрал 28 очков.