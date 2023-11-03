Перкинс рассказал, почему Леброн превосходит Джордана

«Вот почему Леброн Джеймс — величайший игрок всех времён. Потому что другой претендент на это звание [Майкл Джордан] не делал этого в свои 38 лет. Мы всё пытаемся найти нового игрока, который займёт этот трон и станет лицом лиги [после Леброна], но пока так и не нашли», — сказал Перкинс в эфире First Take.