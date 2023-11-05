Лука Дончич назвал лучшего баскетболиста в мире на данный момент

«Я думаю, все знали о том, кто он такой ещё до того, как Никола получил награду лучшему игроку сезона и вышел в финал НБА. На самом деле о нем мало пишут СМИ, но все игроки, все тренеры знают, какой он особенный. Сейчас он, вероятно, лучший баскетболист в мире.



Это здорово. С ним всегда весело. Конечно, он потрясающий баскетболист, но он и отличный парень. Это то, что я люблю в нем больше всего. Просто всегда шутит. Он просто простой и очень удивительный человек», – приводит слова Дончича Basket News.