Лука Дончич назвал лучшего баскетболиста в мире на данный момент
Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич объяснил, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич недополучает внимания со стороны СМИ. К тому же назвал сербского баскетболиста лучшим в мире.
«Я думаю, все знали о том, кто он такой ещё до того, как Никола получил награду лучшему игроку сезона и вышел в финал НБА. На самом деле о нем мало пишут СМИ, но все игроки, все тренеры знают, какой он особенный. Сейчас он, вероятно, лучший баскетболист в мире.
Это здорово. С ним всегда весело. Конечно, он потрясающий баскетболист, но он и отличный парень. Это то, что я люблю в нем больше всего. Просто всегда шутит. Он просто простой и очень удивительный человек», – приводит слова Дончича Basket News.
Напомним, в прошлом сезоне Йокич в составе «Денвера» стал чемпионом НБА, при этом баскетболист стал самым ценным игроком финала.