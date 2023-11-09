Нападающий БК ЦСКА рассказал о желании команды вернуться в Евролигу

«Каждый соперник хочет играть с ЦСКА и победить. «Самара» — не слабый соперник. Игра была тяжёлой. Я бы сказал, что в нашей лиге в целом нет слабых соперников. На каждый матч настраиваемся на победу.



Нет ли проблем с мотивацией из-за отсутствия Евролиги? Проблем с мотивацией нет, но, конечно, есть доля хотения, чтобы мы вернулись в этот турнир. Но на данный момент имеем, что имеем. Мы не расстраиваемся. Все мысли о победе в Единой лиге ВТБ», — приводит слова Гафурова Legalbet.