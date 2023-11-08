«Зенит» разгромил «Парму» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» разгромил пермскую «Парму» в домашнем матче Единой лиги ВТБ.
Встреча завершилась со счетом 78:54 (23:15, 21:14, 17:11, 17:14). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зенита» Винс Хантер, который оформил дабл дабл из 20 очков и 11 подбор.
«Зенит» одержал пятую победу в сезоне и занимает шестую строчку в турнирной таблице, «Парма» с шестью поражениями идет 12 й.
В параллельном матче «Пари Нижний Новгород» дома проиграл саратовскому «Автодору» — 65:75 (22:20, 20:15, 12:17, 11:23).