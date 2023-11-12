Райкович прокомментировал первое поражение ЦСКА в сезоне

«Матч получился по-настоящему хорошим для болельщиков. «Локо» создал ключевой задел в первой четверти, шокировал нас скоростью и попаданиями. Мы смогли вернуться в игру, но все же в концовке более собранными и удачливыми были соперники. Поздравляю «Локомотив-Кубань» с заслуженной победой. Спасибо болельщикам, их поддержка в ответственные моменты нам очень помогла. Сделаем выводы и будем расти как команда», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.