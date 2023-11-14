НБА назвала лучших игроков недели

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс названы лучшими игроками в своих конференциях Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

© GETTY IMAGES

Джоэл Эмбиид был признан лучшим игроком Восточной конференции НБА. «Филадельфия» выиграла все четыре матча на минувшей неделе. Эмбиид набирал в среднем 36,3 очка, 12,5 подбора, пять передач и два блок-шота.

Энтони Эдвардс назван лучшим игроком недели в Западной конференции. «Миннесота» также выиграла все четыре встречи. Показатели Эдвардса составили 31,3 очка, 6,8 передачи, 6,3 подбора и два перехвата в среднем за игру.