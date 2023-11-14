Гомельский высказался о ЦСКА после поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»

«Я понимаю Ваше раздражение от поражения ЦСКА в матче с «Локо». Однако, вы и я знаем причины резкого уменьшения бюджета ПБК ЦСКА, знаем причины, по которым многие зарубежные спортсмены (не только баскетболисты) не хотят играть в российских клубах. Менеджмент, столкнувшись с этими трудностями, сделал всё возможное, чтобы собрать боеспособный состав. А тренер Райкович на своей позиции старается вести этот состав к поставленной цели. Я тоже мечтаю о том, чтобы ЦСКА выигрывал все матчи с разрывом в счёте 20+ очков. Но стараюсь оставаться реалистом», — написал Гомельский.