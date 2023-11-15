Впервые за 25 лет в НБА удалили сразу нескольких игроков до того, как был открыт счет

В результате потасовки, случившейся в самом начале матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесотой Тимбервулвз», с площадки были удалены три игрока: два баскетболиста «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон, а также Джейден Макдэниэлс, выступающий за «Миннесоту». Как информирует ESPN US, это первый случай в НБА за 25 лет, когда удаление получили сразу несколько игроков, когда счёт матча был ещё не открыт.