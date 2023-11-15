Леброн Джеймс сообщил актуальную информацию о своем повреждении

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу, одержанную в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Мемфис Гриззлиз». Напомним, «озёрники» разгромили соперников со счётом 134:107.

© Чемпионат.com

«Определённо сегодня у нас шли броски. Это была заслуженная победа», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Леброн также заявил, что восстановился не на сто процентов, но достаточно, чтобы принять участие в матче. Ранее Джеймс пропускал встречу с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (116:110). 38-летний форвард получил ушиб левой голени.