Баскетболист Швед рассказал об уровне чемпионата Китая

Атакующий защитник «Шаньси» Алексей Швед в интервью «СЭ» рассказал об уровне чемпионата Китая и сравнил местный баскетбол с НБА.

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– Китайский баскетбол больше похож на НБА или на европейский?

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– Больше на НБА, хотя мы и играем по правилам ФИБА. Здесь много контакта, гораздо больше атак, высокие скорости. Гораздо выше, чем в Европе. Плюс четверть длится 12 минут, система тай-аутов, как в НБА.

– Папа смотрит матчи? Созваниваетесь, обсуждаете?

– Да, конечно. Не пропускает ни одной игры, потом дает ценные советы, что можно улучшить. Все как обычно. В целом сейчас много людей в России смотрит чемпионат Китая. После матчей мне приходит масса сообщений в социальных сетях. Не только от знакомых, друзей, сестер, но и просто от любителей баскетбола. Получается, что по московскому времени игры начинаются примерно в 14:00-14:30. Довольно удобно.

– Тебя в основном используют на первом номере?

– Да, играю только разыгрывающего. Для меня это не проблема. Я выступал в сборной на первом номере, всегда чувствовал себя комфортно в роли разыгрывающего. В принципе, во всех командах иностранцы много времени проводят с мячом, часто атакуют, не очень любят отдавать передачи. Хотя, когда мы выиграли одно очко у «Чжэцзян» (101:100), в их команде с мячом находились в основном китайские игроки.

– Как тебе вообще уровень местных игроков? Многие сетуют, что несмотря на такой жесткий лимит, у сборной Китая все равно нет высоких результатов.

– Честно, местные ребята превзошли мои ожидания, играют хорошо. Даже возьмем для примера «Шаньси». Молодые баскетболисты уверены в себе, не боятся атаковать, бросают, забивают. С характером, упорные. Лимит дает свой эффект. Я это четко вижу. Ребята получают много шансов. Могут ошибаться, получать опыт в конкурентной среде.

– У нас, к сожалению, такого почти нет.