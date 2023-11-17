Выяснилось, почему клубы Единой лиги ВТБ отказались от баскетболиста Шведа

34-летний российский разыгрывающий Алексей Швед после ухода из ЦСКА мог оказаться в других клубах Единой лиги ВТБ. Как стало известно «Чемпионату», Шведа предлагали нескольким клубам в межсезонье, но с зарплатой больше миллиона долларов. Поэтому команды ЕЛ ВТБ приняли решение не подписывать возрастного защитника за такие деньги. Впоследствии для продолжения карьеры Швед выбрал Китай.