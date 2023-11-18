«Сакраменто» одолел «Сан-Антонио»

Сегодня, 18 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Сан-Антонио Спёрс» и «Сакраменто Кингз». В итоге победу одержали гости со счётом 129:120.

© www.championat.com

Самым результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс. Сегодня на его счету 43 очка, восемь подборов и семь результативных передач. Также отличную игру провёл литовский бигмен Домантас Сабонис. В его активе 27 очков, 14 отскоков и семь ассистов.