ЦСКА одержал 10-ю победу в Единой лиге ВТБ, переиграв «Руну»
Сегодня, 18 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались две московские команды – БК «Руна» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Динамо» и завершилась победой гостей со счётом 74:80.
Самым результативным игроком в составе победителей стал 33-летний француз Амат М'Бай, который записал на свой счёт 24, совершил 6 подборов и отдал 2 результативные передачи.
В составе хозяев наиболее результативным игроком стал Никола Иванович, который набрал 20 очков, а также отметился 4 подборами и 3 передачами под результативные броски.
Эта победа стала 10-й для ЦСКА в 11 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. Единственное поражение “армейцам» нанесла команда краснодарская команда «Локомотив-Кубань».
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