ЦСКА одержал 10-ю победу в Единой лиге ВТБ, переиграв «Руну»

Сегодня, 18 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались две московские команды – БК «Руна» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Динамо» и завершилась победой гостей со счётом 74:80.

Самым результативным игроком в составе победителей стал 33-летний француз Амат М'Бай, который записал на свой счёт 24, совершил 6 подборов и отдал 2 результативные передачи.

В составе хозяев наиболее результативным игроком стал Никола Иванович, который набрал 20 очков, а также отметился 4 подборами и 3 передачами под результативные броски.