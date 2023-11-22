Форвард «Пари НН» оценил работу судей в матче с «Зенитом»

«Считаю, что команда отдала себя по максимуму. Были совершены ошибки где то. Без них играть тяжело, но мы сделали все возможное.



В конце сыграли глупо, надо было по другому. С чем связаны фолы? Мы пытались дать жесткий контактный баскетбол, но судьи не хотели такой игры и смягчили ее», — приводит слова Ганькевича «Матч ТВ».