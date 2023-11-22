Представлен рейтинг баскетбольных команд, участвующих в Евролиге

18 сотрудников Basket News высказали свое мнение, расположив команды с учетом их текущей формы и потенциала, которым они обладают в обозримом будущем.

Десять команд потеряли свои позиции, пять поднялись и три остались на прежнем месте. В новом рейтинге силы Евролиги наибольший скачок совершил «Виртус Болонья», а наибольшее количество мест потеряла «Олимпия Милан».