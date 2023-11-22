Футболка Вембаньямы с дебютного матча в НБА продана за рекордную сумму

Футболка первого номера драфта НБА 2023 француза Виктора Вембаньямы с его дебютного матча в НБА продана на аукционе Sotheby’s за 762 тысячи долларов.

Ожидалось, что футболка 19 летнего игрока, выступающего за «Сан Антонио Сперс», с матча против «Даллас Маверикс» будет продана за 80–120 тысяч долларов. В той игре центровой набрал 15 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи.

В аукционе приняли участие 176 человек из 14 стран. Как отмечает ESPN, 762 тысячи — рекордная сумма для футболки новичка НБА с дебютного матча.

Ранее в ноябре коллекционная карточка Вембаньямы была продана за 110 тысяч долларов, а майка, которую он носил в Летней лиге, за 62 тысячи.