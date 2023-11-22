Футболка Вембаньямы с дебютного матча в НБА продана за рекордную сумму

Футболка Вембаньямы с дебютного матча в НБА продана за рекордные $762 тысячи
Футболка первого номера драфта НБА 2023 француза Виктора Вембаньямы с его дебютного матча в НБА продана на аукционе Sotheby’s за 762 тысячи долларов.
Ожидалось, что футболка 19 летнего игрока, выступающего за «Сан Антонио Сперс», с матча против «Даллас Маверикс» будет продана за 80–120 тысяч долларов. В той игре центровой набрал 15 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи.
В аукционе приняли участие 176 человек из 14 стран. Как отмечает ESPN, 762 тысячи — рекордная сумма для футболки новичка НБА с дебютного матча.
Ранее в ноябре коллекционная карточка Вембаньямы была продана за 110 тысяч долларов, а майка, которую он носил в Летней лиге, за 62 тысячи.
«Сан Антонио» занимает 14 е место в турнирной таблице Западной конференции, победив в трех из 14 матчей «регулярки». Вембаньяма в среднем за игру набирает 18,6 очка, а также делает 9,1 подбора и 2,6 блок шота.