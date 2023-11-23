Тренер БК ЦСКА высказался по поводу предстоящей встречи с УНИКСом

«Встреча с действующим чемпионом — хороший индикатор того, что мы сделали до этой стадии сезона и что необходимо сделать как следующий шаг прогресса команды. УНИКС сохранил свой костяк, остаётся очень сильным соперником, одним из фаворитов на завоевание титула. У них, наверное, самая мощная передняя линия в лиге, у них отличные созидатели, они жёстко защищаются.