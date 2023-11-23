Вембаньяма опустился в рейтинге новичков НБА

Первый номер драфта 2023 года центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма опустился на второе место в рейтинге новичков НБА. Первую позицию занимает игрок «Оклахомы-Сити Тандер » Чет Холмгрен.

На данный момент Холмгрен является стрелком со статистикой «50-40-90» — золотым стандартом для игроков НБА (56,5% FG, 46% трёхочковых, 90,7% FT).

Несмотря на это, в личной статистике Вембаньяма имеет небольшое превосходство над вторым номером драфта. Французский центровой набирает в среднем 18,6 очков, 9,1 подбора и 2,6 блок-шота за игру. У Холмгрена 17 очков, 7,8 подбора и 2,6 передач.