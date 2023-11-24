Звезду НБА ждут неприятности из-за несовершеннолетней?

Болельщики сравнивают австралийца с Карлом Мэлоуном.

Как гром среди ясного неба разразился ещё один скандал, и, как говорится, «откуда не ждали». Касается он австралийского защитника «Оклахома-Сити Тандер» Джоша Гидди. Этот сезон не являлся лучшим для него по индивидуальным показателям, но они снизились из-за того, что у «Оклахомы» к этому сезону сформировался довольно глубокий состав, который позволяет ей на данный момент занимать второе место в Западной конференции.

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Но теперь сезон, который обещал стать прорывным для «Тандер», может стать медийной катастрофой для организации из-за того, что произошло. Вчера в интернет попали короткие видеоматериалы с Гидди, обнимающим на вид очень-очень молодую девушку. Объятия двух людей были такими, что ярко свидетельствовали о наличии романтической связи. Ещё одним подтверждением является то, что на одном из видео Джош назвал её своей девушкой.

Это моментально распространилось по социальным сетям, вследствие чего было быстро установлено, что девушку зовут Лив Кук и она в данный момент учится в старшей школе. Дальше было обнаружено, что ей 15 лет, правда, затем сообщали, что ей на самом деле 17. Скажем так, общей ясности на этот счёт нет, как и, впрочем, касаемо всех фактов в этом деле.

Обсуждения в социальных сетях вспыхнули заново и с большей силой, когда была «слита» фотография из Snapchat Лив Кук, где двое обнажённых влюбленных и подпись «я только что переспала с Джошем Гидди».

Если до этого было понятно, что Кук и Гидди встречались, но нигде не было сексуального подтекста, то после этого он появился. Затем появилось много сомневающихся в том, изображена ли в Snapchat та самая Лив Кук, ибо некоторые черты лица будто отличаются. Тем не менее девушка, представленная тут, также выглядит довольно молодо.

Уже сегодня появилось видео с Лив Кук, где в свете событий у неё интересуется друг, в чём было дело. Находясь посреди обширной тусовки и явно в хорошем настроении, она прямо заявила на камеру следующее.

«Да, мы встречались с Джошем Гидди. Но я не хочу сейчас об этом говорить».

Таким образом, мы получили уже чёткое вербальное подтверждение того, что было и так понятно.

Учитывая отсутствие каких-либо реальных доказательств, ни одно крупное, конвенциональное СМИ в США ещё не осветило всю сложившуюся ситуацию. Возможно, это и правильно, но болельщики в интернете совсем не сдерживались. Фанаты не смогли удержаться от того, чтобы сравнить нынешний инцидент с тем, что произошло с Карлом Мэлоуном, одним из лучших тяжёлых форвардов в истории игры.

В 1998 году на Карла были поданы иски, в том числе и от Глории Белл, которая утверждала, что, когда ей было 13 лет, она забеременела от Мэлоуна и родила дочь Деметриссу. На тот момент баскетболист учился в колледже и ему было 20 лет.

Начались судебные разбирательства, Карл очень старался избавиться от этой истории, долгое время отказывался проходить тест на отцовство, но, когда у него не осталось выбора, согласился на отцовство и выплату алиментов.

Несмотря на то что ни по каким признакам степень содеянного Гидди не похожа на то, что сделал Мэлоун тогда, болельщики на скорую руку делают мемы.

«Просто представьте себе школьный выпускной, куда придут и Мэлоун, и Гидди», — шутят пользователи соцсети X (ранее Twitter)

«Ты собрался, наконец, хочешь признаться в любви девочке из школы, ты делаешь это в первый раз, а потом оказывается, что её уже увёл Джош Гидди», — представляют вымышленные ситуации шокированные фанаты в социальных сетях.

Остаётся лишь догадываться, как эта ситуация ментально ударила по всей команде. Единственное что можно было увидеть, так это то, что Чет Холмгрен удалил пост из своей социальной сети, где заявлял, что имеет с Гидди невероятное взаимопонимание на площадке.

А что вообще грозит Гидди? Роман происходил на территории штата Калифорнии, где действуют следующие законы касаемо сексуальных действий с несовершеннолетними.

Возраст согласия в Калифорнии составляет 18 лет. Это значит, что взрослое лицо, занимающееся сексуальной активностью с лицом младше 18 лет, может быть привлечено к уголовной ответственности.

Нарушение этого закона обычно классифицируется как статутарное изнасилование. Статутарное изнасилование в Калифорнии рассматривается как нарушение раздела 261.5 Уголовного кодекса штата и может быть классифицировано как преступление либо низкой, либо высокой степени серьёзности, в зависимости от обстоятельств.

При осуждении за статутарное изнасилование низкой степени серьезности максимальное наказание может составить до одного года в тюрьме округа и/или штраф до $ 1 тыс. Если же преступление признано статутарным изнасилованием высокой степени серьезности, то наказание может составить до четырёх лет в государственной тюрьме.

Важно отметить, что в Калифорнии также существуют законы о «разнице в возрасте», которые могут применяться в некоторых случаях, когда оба участника являются несовершеннолетними или когда разница в их возрасте невелика.

Нет гарантии, что во время расследования найдётся достаточное количество улик, чтобы признать Гидди виновным. Но нельзя не учитывать, какое наказание может получить Джош от НБА в том числе.