Леброн выступил с призывом к НБА после травмы Дрю Смита

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу инцидента с атакующим защитником «Майами Хит» Дрю Смитом. Игрок получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Кливленд Кавальерс» (129:96). Сообщалось, что игрок выбыл до конца сезона. Ранее наставник «Майами» Эрик Споэльстра назвал паркет «Кливленда» опасным, призвав решить этот вопрос. Леброн солидарен со Споэльстрой.

Леброн выступил с призывом к НБА после травмы Дрю Смита
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«Да, лиге следует обратить на это внимание. Они должны решить эту проблему», — приводит слова Джеймса The Athletic.

Ранее Леброн высказался о возвращении на арену «Кливленда», в составе которого он выиграл чемпионство после возвращения из «Майами».

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