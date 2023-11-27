Леброн выступил с призывом к НБА после травмы Дрю Смита

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу инцидента с атакующим защитником «Майами Хит» Дрю Смитом. Игрок получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Кливленд Кавальерс» (129:96). Сообщалось, что игрок выбыл до конца сезона. Ранее наставник «Майами» Эрик Споэльстра назвал паркет «Кливленда» опасным, призвав решить этот вопрос. Леброн солидарен со Споэльстрой.